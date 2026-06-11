Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Kütahya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Kütahya'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 13:24 Güncelleme:
        Kütahya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Kütahya'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        E.D. yönetimindeki 43 RH 766 plakalı otomobil, Parmakören Mahallesi Memiş Yılman Caddesi'nde köprüden yola çıkan H.E. (64) idaresindeki 43 AFS 290 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü H.E. yaralandı.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Nijeryalı erkek Hong Kong'lu kadını 117 milyon TL dolandırdı!
        Nijeryalı erkek Hong Kong'lu kadını 117 milyon TL dolandırdı!
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        16 yaşındaki Kayra'nın ölümünde flaş gelişme!
        16 yaşındaki Kayra'nın ölümünde flaş gelişme!
        YouTube Premium fiyatlarına zam!
        YouTube Premium fiyatlarına zam!
        Dilan ve Engin Polat'ın korumasını ölüme götüren plan!
        Dilan ve Engin Polat'ın korumasını ölüme götüren plan!
        ABD'den İran'a saldırı!
        ABD'den İran'a saldırı!
        İran ile ABD arasında ateşkes neden sürdürülemiyor?
        İran ile ABD arasında ateşkes neden sürdürülemiyor?
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Fenerbahçe'de gündem Brahim Diaz!
        Fenerbahçe'de gündem Brahim Diaz!
        Burası bir huzurevi değil!
        Burası bir huzurevi değil!
        Gizemli arkadaş
        Gizemli arkadaş
        Curaçaolular kimlerdir?
        Curaçaolular kimlerdir?

        Benzer Haberler

        Toplum Ruh Sağlığı Merkezi kursiyerlerinin el emeği ürünleri sergilendi Giy...
        Toplum Ruh Sağlığı Merkezi kursiyerlerinin el emeği ürünleri sergilendi Giy...
        Gediz'in Aşıkpaşa ve Yeşilova köylerinde sıcak asfalt sevinci
        Gediz'in Aşıkpaşa ve Yeşilova köylerinde sıcak asfalt sevinci
        Gedizli profesyonel futbolcular Başkan Akel ile bir araya geldi
        Gedizli profesyonel futbolcular Başkan Akel ile bir araya geldi
        Gediz'de hastalıktan ari işletmelerde kan alma çalışmaları yapıldı
        Gediz'de hastalıktan ari işletmelerde kan alma çalışmaları yapıldı
        Kütahya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü ağır yaralandı
        Kütahya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü ağır yaralandı
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı