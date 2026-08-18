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        Kütahya'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Kütahya'da otoparka girmek için manevra yapan otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 11:23 Güncelleme:
        Kütahya'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Kütahya'da otoparka girmek için manevra yapan otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Y.E.B. (19) idaresindeki 16 BME 357 plakalı motosiklet, Dumlupınar Mahallesi Zafer Caddesi'nde site otoparkına girmek için manevra yapan Ö.Ş. yönetimindeki 34 VUT 59 plakalı otomobile çarptı.

        Çarpışmanın etkisiyle düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsü Y.E.B. ambulansla kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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