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        Kütahya'da otomobile çarpan motosikletteki çift yaralandı

        Kütahya'da otomobile arkadan çarpan motosikletteki çift yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 10:46 Güncelleme:
        Kütahya'da otomobile çarpan motosikletteki çift yaralandı

        Kütahya'da otomobile arkadan çarpan motosikletteki çift yaralandı.

        Mehmet Ş, idaresindeki 43 ADL 961 plakalı motosiklet, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolundaki Ulusoy Kavşağı yakınında Ahmet Y'nin kullandığı 34 NJD 69 plakalı otomobile arkadan çarptı.


        Kazada devrilen motosikleteki sürücüsü Mehmet ile eşi Gülsüm Ş, yaralandı.

        Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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