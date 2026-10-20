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        Kütahya'da "Sanat Sokağı" törenle açıldı

        Kütahya Belediyesi tarafından yapım ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanan Sanat Sokağı, düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 10:56 Güncelleme:
        Kütahya'da "Sanat Sokağı" törenle açıldı

        Kütahya Belediyesi tarafından yapım ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanan Sanat Sokağı, düzenlenen törenle açıldı.

        Kütahya Kent Konseyi Kültür ve Sanat Merkezi'nin yer aldığı Rüstem Paşa Sokağı'ndaki törene Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda sanatsever katıldı.

        Törende konuşan Kahveci, Kütahya'nın yüzyıllardır süregelen güçlü bir sanat geleneğine ve kültürel birikime sahip olduğunu vurguladı.

        Kütahya'nın usta sanatçıların şehri olduğunu belirten Kahveci, şunları kaydetti:

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        "Sanatçılarımızın eserlerini daha geniş kitlelerle buluşturabilecekleri, üretimlerini sürdürebilecekleri ve vatandaşlarımızla doğrudan etkileşim kurabilecekleri alanlar oluşturmayı çok önemsiyoruz. Kültür ve sanata yapılan yatırımlar, şehrimizin geleceğine yapılan yatırımlardır. Sanatçılarımızın üretimlerini desteklemeye, fikirlerine kulak vermeye ve Kütahya'nın kültürel kimliğini güçlendirecek projeleri hayata geçirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

        Kültür ve Sanat Merkezi Başkanı Ressam Sebahat Sarıoğlu da Sanat Sokağı'nın kentteki sanatçılar için büyük önem taşıdığını belirterek, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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        Halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisinin ardından kurdele kesilerek sokağın açılışı gerçekleştirildi.

        Protokol üyeleri ve vatandaşlar, açılışın ardından Kültür ve Sanat Merkezi'nde faaliyet gösteren sanatçıların eserlerinden oluşan sergiyi ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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