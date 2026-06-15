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        Kütahya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        Kütahya'nın Emet ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 15:50 Güncelleme:
        Kütahya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        Kütahya'nın Emet ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        S.E. (42) idaresindeki 43 AEV 088 plakalı otomobil, Emet-Tavşanlı kara yolu Köprücek mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce sıkıştığı araçtan yaralı halde çıkarılan sürücü, sağlık ekibince Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ağır yaralı S.E, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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