Kütahya'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Kütahya'da ekili bir arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Gaybi Efendi Mahallesi Fettan Söğütleri Caddesi yakınında bulunan buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları fark edenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürülen yangında, buğday ekili arazi zarar gördü.

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