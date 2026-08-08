Kütahya'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Kütahya'da hasat yapılan tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.



Merkeze 30 kilometre uzaklıktaki Kireç köyü yakınında bulunan tarlalardan duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait çok sayıda arazöz ve 3 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.



Ekiplerin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.



Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Kütahya Valisi Musa Işın, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.



Yangının ormanlık alana daha fazla yayılmadan kontrol altına alındığını belirten Işın, "Maalesef bu yangında 150 dönüm civarında tarla yandı ve buğday zarar gördü. Yaklaşık 7 hektar da meşelik alanda hasar meydana geldi. Yangına 12 arazöz, 3 helikopter, 3 dozer, 96 personelle müdahale edildi." diye konuştu.



Işın, yangının hasat yapan bir biçerdöverden kaynaklandığının belirlendiğini sözlerine ekledi.

