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        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da tır ile panelvan çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kütahya'da tır ile panelvan çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kütahya'nın Simav ilçesinde tır ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 22:33 Güncelleme:
        Kütahya'da tır ile panelvan çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kütahya'nın Simav ilçesinde tır ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        İ.S. (56) idaresindeki 81 AEA 896 plakalı tır, Simav-Harmancık kara yolu Çitgöl mevkisinde, Cemil Caner'in (65) kullandığı 43 AAK 471 plakalı panelvanla çarpıştı.

        Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, panelvandaki Hanife Altınkaya'nın (65) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan panelvan sürücüsü Caner ile tırdaki Koray Yeşilyurt (54), sağlık ekiplerince Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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