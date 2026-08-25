Kütahya'da tır refüje çarptı, sürücü yaralandı
Kütahya'da kontrolden çıkarak refüje çarpan tırın sürücüsü, araçta sıkışarak yaralandı.
Kütahya’da kontrolden çıkarak refüje çarpan tırın sürücüsü, araçta sıkışarak yaralandı.
Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu Germiyan Kavşağı’nda meydana geldi.
Oktay A. idaresindeki 41 AID 748 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.
Kazada tırın içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Oktay A, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik akışında kısa süreli aksamalar yaşandı.
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