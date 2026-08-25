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        Kütahya'da tır refüje çarptı, sürücü yaralandı

        Kütahya'da kontrolden çıkarak refüje çarpan tırın sürücüsü, araçta sıkışarak yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 14:19 Güncelleme:
        Kütahya'da tır refüje çarptı, sürücü yaralandı

        Kütahya’da kontrolden çıkarak refüje çarpan tırın sürücüsü, araçta sıkışarak yaralandı.

        Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu Germiyan Kavşağı’nda meydana geldi.

        Oktay A. idaresindeki 41 AID 748 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Kazada tırın içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Oktay A, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bölgede trafik akışında kısa süreli aksamalar yaşandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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