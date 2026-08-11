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        Kütahya'da tırın çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, tırın çarptığı traktörün sürücüsü öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 16:22 Güncelleme:
        Kütahya'da tırın çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, tırın çarptığı traktörün sürücüsü öldü.

        F.B.K. idaresindeki 26 FB 888 plakalı tır, Gediz-Kütahya kara yolu Cebrail köyü yakınlarında aynı yönde seyreden Mehmet Karadağ'ın (44) kullandığı arkasında römork bulunan 43 LL 348 plakalı traktöre çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle traktör ve römork yol kenarındaki araziye savruldu.

        Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Olayda ağır yaralanan traktör sürücüsü Karadağ, sağlık ekibince kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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