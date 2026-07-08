Kütahya'da yaz Kur'an-ı Kerim kursları başladı

Kütahya'da yaz dönemi Kur'an-ı Kerim kursları, düzenlenen törenle başladı.



Yunus Emre Mahallesi'ndeki Ahmet-Mevlüt Güzel Kur'an Kursu bahçesinde gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı'nın okunması ve öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Törende konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin ve öğretmenin önemli bir hizmet olduğunu vurguladı.





Kur'an-ı Kerim'e saygının önemli olduğunu ifade eden Işın, "Esas olan Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamaktır. Kur'an'ın Arapçasının yanı sıra mealini de okumalıyız. Çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren Kur'an'la buluşturabilirsek önemli bir mesafe kat etmiş oluruz. Çocuklarımızın İslam ve Kur'an ahlakıyla yetişmesi büyük önem taşıyor." dedi.



Işın, yaz kurslarına katılan çocuklara sevgiyle yaklaşılmasını istedi.



AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı da yaz Kur'an kurslarının çocukların manevi gelişimine katkı sunduğunu belirterek, çocukların Kur'an-ı Kerim'i, İslam'ı ve Hz. Muhammed'i tanımasının gelecekte sağlam bir karakterle yetişmelerine katkı sağlayacağını ifade etti.



İl Müftüsü İrfan Açık ise yaz Kur'an kurslarının önemine dikkati çekerek, çocukları Kur'an'la buluşturmayı ve onları milli ve manevi değerlerle yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.





Açık, çocuklara bırakılabilecek en değerli mirasın Kur'an-ı Kerim, iman, edep ve Hz. Muhammed'in sünneti olduğunu dile getirdi.



Konuşmaların ardından kurslara katılan öğrenciler şiirler okuyup dua etti.



Program, protokol üyelerinin sınıfları ziyaret ederek öğrencilere çikolata ve dondurma ikram etmesiyle sona erdi.

