Kütahya'da Yeşilay Gençlik Merkezinin açılışı yapıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, "Emniyet, jandarma birimlerimiz, özellikle uyuşturucuyla mücadelede arzı kısıtlamak için ciddi çaba sarf ediyor. Bunun karşısında talebin azaltılması için de ülkemizde ana iki tane kurum var. Bir tanesi AMATEM, ikincisi de Yeşilay." dedi.



Çelik, Kütahya'da 30 Ağustos Mahallesi'ndeki Yeşilay Gençlik Merkezinin açılışı töreninde, Yeşilayın görev ve misyonu açısından Türkiye'de bağımlılıkla mücadeledeki ana kurum ve kuruluşların başında geldiğini söyledi.



Çağın en büyük sorunlarından birinin bağımlılık olduğunu belirten Çelik, "Uyuşturucu başta, sigara, alkol gibi bağımlılıkla algılıyoruz ama teknoloji bağımlılığı da bugün dünyamızda gençlerimizi, çocuklarımızı yoran en önemli işlerin başında geliyor. Onun için 'bağımsızlık', 'tam bağımsızlık' bağımlılıkların her türlüsünden kurtulmak için iyi bir slogan bu. Tam bağımsızlık fikri üzerinde büyük bir çaba ve emek sarf ediyorlar." diye konuştu.



Çelik, Yeşilayın ülke genelinde bağımlılıkla mücadelede başarılı çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.





Ülke genelinde YEDAM'ların faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getiren Çelik, şöyle konuştu:





"Süreç iki aşamalı gidiyor. Bir tanesi arzın kısıtlanması, arz yönlü mücadele. Bu tamamen kolluk birimlerinin görev ve uhdesinde. Emniyet, jandarma birimlerimiz, özellikle uyuşturucuyla ilgili mücadelede arzı kısıtlamak için ciddi çaba sarf ediyor. Bunun karşısında talebin azaltılması için de ülkemizde ana iki tane kurum var. Bir tanesi Sağlık Bakanlığı Alkol Madde Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM), ikincisi de Yeşilay."



- "Aileler çaresizlik içinde"



Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç de Yeşilay olarak 106 yıldır sürdürdükleri mücadeleyi çok daha fazla gayretle devam ettirme sorumluluğu taşıdıklarını vurguladı.



Bağımlılıktan dolayı ailelerin çaresizlik içinde olduğunu belirten Dinç, şunları kaydetti:



"Çünkü çok açık ve net biliyoruz ki bağımlı kardeşlerimiz, kendilerine o kadar zarar veriyorlar, çevreleri için bazen o kadar potansiyel tehlike olabiliyorlar ki bazı anne babalar çaresizlik içinde 'Ölse de kendi rahat etse, biz rahat etsek, insanlar rahat etse.' diyecek duruma geldiler. Hiçbir toplumda bir anne babanın evladı için 'ölse de' diyebileceği akla gelmez ama o kadar ızdırap çekiyorlar ki hem kendileri hem evlatları, bu noktaya geliyorlar."



Dinç, Türkiye'de bağımlılıkla ilgili çok büyük bir işgal olduğunu, bu işgalin çok insanın yuvasını yıktığını ve canını yitirmesine neden olduğunu ifade etti.



Kütahya Valisi Musa Işın da Yeşilayın toplumun geleceği için önemli bir misyon üstlendiğini dile getirdi.



Programda, merkezin açılışında emeği geçen Çelik'e, Yeşilay Üstün Hizmet Madalyası takdim edildi.

