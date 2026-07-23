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        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü

        Kütahya'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 22:01 Güncelleme:
        Kütahya'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        İlçeye bağlı Üçtepe mevkisinde ormanlık alana yıldırım isabet etti.

        İhbar üzerine bölgeye Domaniç Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz, ilk müdahale aracı ve 20 personel sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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