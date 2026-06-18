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        Kütahya'daki tarihi Küçük Hamam sanat galerisine dönüştürüldü

        Kütahya'da tarihi dokusuyla bilinen ve halk arasında "Küçük Hamam" olarak tanınan yapı, işletmecisi ve Kent Konseyi iş birliğiyle yeniden düzenlenerek "Kütahya Kent Konseyi Sanat Galerisi" adıyla hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 10:40 Güncelleme:
        Kütahya'daki tarihi Küçük Hamam sanat galerisine dönüştürüldü

        Kütahya'da tarihi dokusuyla bilinen ve halk arasında "Küçük Hamam" olarak tanınan yapı, işletmecisi ve Kent Konseyi iş birliğiyle yeniden düzenlenerek "Kütahya Kent Konseyi Sanat Galerisi" adıyla hizmete girdi.

        Şehrin kültür ve sanat hayatına katkı sunması hedeflenen galerinin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene, Vali Musa Işın, il protokolü, Kent Konseyi üyeleri, sanatçılar ve davetliler katıldı.

        Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından galeride sergilenen ilk eserleri inceleyen Vali Işın, sanatçılarla sohbet ederek çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

        Vali Işın, törende yaptığı konuşmada, sanatın toplumların kültürel gelişimindeki önemine dikkati çekti.

        Sanatın ilahi bir yönü bulunduğunu ifade eden Işın, şunları kaydetti:

        "En büyük sanatkâr Cenab-ı Allah’tır. Bizler de O’nun sanatının eserleri ve nakışlarıyız. İnsan, kâinattaki eşsiz düzeni ve yaratılışı düşündüğünde Allah’ın büyüklüğünü daha iyi idrak eder. Sanat da bu güzelliğin ve estetiğin insan eliyle ortaya konulan yansımalarından biridir."

        Sanat kabiliyetinin insanlara verilen özel bir yetenek olduğunu ve her insanın farklı kabiliyetlerle yaratıldığını dile getiren Işın, sanatçıların ortaya koyduğu eserlerin önemli bir kültürel değer taşıdığını belirtti.

        Kütahya’nın sanat ve kültür alanında Türkiye’nin öncü şehirlerinden biri olduğunu, özellikle çini sanatının kentin kimliğiyle bütünleştiğini vurgulayan Işın, bu mirasın gelecek nesillere aktarılması için sanatçılara genç ustalar yetiştirmeleri çağrısında bulundu.

        Işın, sanatın sürdürülebilirliği için birlik ve beraberliğin önemine de değinerek, sanatçıların talep ve önerilerinin takipçisi olacaklarını, bu sanatın yaşatılması ve geliştirilmesi için üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

        Tarihi dokusu korunan ve bundan sonra Kütahya Kent Konseyi Sanat Galerisi olarak da kullanılacak olan Küçük Hamam, çeşitli sergilere, panellere ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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