KUTSO, Kütahya'nın savunma sanayisinde yer edinmesini hedefliyor

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Esin Güral Argat, Kütahya'nın savunma sanayisinde güçlü bir yer edinmesi için çalışmalar sürdürdüklerini belirtti.



Argat, yaptığı yazılı açıklamada, Kütahya ihracatının ve sanayi üretiminin yüzde 75'inden fazlasının seramik, çimento ve cam gibi taş ve toprağa dayalı sektörlerden oluştuğunu, dengeli büyümenin ancak yeni sektörlerin şehre kazandırılması ve her ölçekten işletmenin bu sürece dahil edilmesiyle mümkün olacağını belirtti.



Kütahya'nın savunma sanayisi için gerekli tüm altyapıya sahip olduğunu dile getiren Argat, yerli ve milli savunma sanayi ekosistemine entegrasyonun konum ve üretim altyapısı bakımından büyük avantajlara sahip Kütahya için stratejik bir öncelik olduğuna dikkati çekti.



Kütahya'nın Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Manisa gibi sanayi merkezlerinin kesişim noktasında yer aldığına dikkati çeken Argat, şunları kaydetti:



"Zafer Havalimanı'mız, gelişen kara yolu ve demir yolu bağlantılarımız lojistik gücümüzü artırıyor. Bunun yanında makine imalatı, döküm, metal işleme, otomotiv yan sanayi, kimya, maden ve refrakter alanlarında onlarca yıllık üretim tecrübemiz var. Dünya ölçeğinde kritik öneme sahip bor, linyit ve manyezit kaynakları bakımından zenginiz. Savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu kabiliyetlerin önemli bir kısmı şehrimizde zaten mevcut. Mesele sıfırdan sanayi kurmak değil, var olan kabiliyeti doğru yere bağlamaktır. Eskişehir'e kadar gelmiş bir sanayi kolunun Kütahya'ya ulaşmaması için hiçbir neden yok."



Esin Güral Argat, savunma sanayisini şehre kazandırmak için üst düzey görüşmeler yürüttüklerini ifade ederek, şöyle devam etti:



"Kütahya'nın üretim gücünün bu stratejik sektöre entegre edilmesi konusunu doğrudan Sayın Cumhurbaşkanımızla istişare etme fırsatı bulduk. Ardından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanımızı ziyaret ederek detaylı değerlendirmelerde bulunduk. Görüşmelerimizde kentin sanayi altyapısını, nitelikli insan kaynağını ve lojistik avantajlarını aktardık. Bu süreci sadece görüşmelerle sınırlı tutmuyor, Kütahya'nın savunma sanayisinde güçlü bir yer edinmesi için çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz."



Kütahya'yı teknoloji üreten bir şehir haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Argat, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payını artırarak genç nitelikli nüfusu kentte tutmayı ve bölgesel kalkınmayı tüm paydaşlarla birlikte sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

