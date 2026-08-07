Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri KUTSO, Kütahya'nın savunma sanayisinde yer edinmesini hedefliyor

        KUTSO, Kütahya'nın savunma sanayisinde yer edinmesini hedefliyor

        Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Esin Güral Argat, Kütahya'nın savunma sanayisinde güçlü bir yer edinmesi için çalışmalar sürdürdüklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2026 - 15:53 Güncelleme:
        KUTSO, Kütahya'nın savunma sanayisinde yer edinmesini hedefliyor

        Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Esin Güral Argat, Kütahya'nın savunma sanayisinde güçlü bir yer edinmesi için çalışmalar sürdürdüklerini belirtti.

        Argat, yaptığı yazılı açıklamada, Kütahya ihracatının ve sanayi üretiminin yüzde 75'inden fazlasının seramik, çimento ve cam gibi taş ve toprağa dayalı sektörlerden oluştuğunu, dengeli büyümenin ancak yeni sektörlerin şehre kazandırılması ve her ölçekten işletmenin bu sürece dahil edilmesiyle mümkün olacağını belirtti.

        Kütahya'nın savunma sanayisi için gerekli tüm altyapıya sahip olduğunu dile getiren Argat, yerli ve milli savunma sanayi ekosistemine entegrasyonun konum ve üretim altyapısı bakımından büyük avantajlara sahip Kütahya için stratejik bir öncelik olduğuna dikkati çekti.

        Kütahya'nın Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Manisa gibi sanayi merkezlerinin kesişim noktasında yer aldığına dikkati çeken Argat, şunları kaydetti:

        "Zafer Havalimanı'mız, gelişen kara yolu ve demir yolu bağlantılarımız lojistik gücümüzü artırıyor. Bunun yanında makine imalatı, döküm, metal işleme, otomotiv yan sanayi, kimya, maden ve refrakter alanlarında onlarca yıllık üretim tecrübemiz var. Dünya ölçeğinde kritik öneme sahip bor, linyit ve manyezit kaynakları bakımından zenginiz. Savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu kabiliyetlerin önemli bir kısmı şehrimizde zaten mevcut. Mesele sıfırdan sanayi kurmak değil, var olan kabiliyeti doğru yere bağlamaktır. Eskişehir'e kadar gelmiş bir sanayi kolunun Kütahya'ya ulaşmaması için hiçbir neden yok."

        Esin Güral Argat, savunma sanayisini şehre kazandırmak için üst düzey görüşmeler yürüttüklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

        "Kütahya'nın üretim gücünün bu stratejik sektöre entegre edilmesi konusunu doğrudan Sayın Cumhurbaşkanımızla istişare etme fırsatı bulduk. Ardından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanımızı ziyaret ederek detaylı değerlendirmelerde bulunduk. Görüşmelerimizde kentin sanayi altyapısını, nitelikli insan kaynağını ve lojistik avantajlarını aktardık. Bu süreci sadece görüşmelerle sınırlı tutmuyor, Kütahya'nın savunma sanayisinde güçlü bir yer edinmesi için çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz."

        Kütahya'yı teknoloji üreten bir şehir haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Argat, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payını artırarak genç nitelikli nüfusu kentte tutmayı ve bölgesel kalkınmayı tüm paydaşlarla birlikte sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Menderes Belediye Başkanı tutuklandı
        Menderes Belediye Başkanı tutuklandı
        Mekke Anlaşması NATO'nun 5. maddesiyle çelişmiyor
        Mekke Anlaşması NATO'nun 5. maddesiyle çelişmiyor
        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üçlü savunma anlaşması
        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üçlü savunma anlaşması
        Mekke Anlaşması nasıl yankı buldu?
        Mekke Anlaşması nasıl yankı buldu?
        Trump: İran anlaşma yapmak istiyor
        Trump: İran anlaşma yapmak istiyor
        Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi!
        Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi!
        Şaşırtan savunma: Yakup abimdi
        Şaşırtan savunma: Yakup abimdi
        Bugün Ne Oldu? 7 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 7 Ağustos 2026 haberleri
        Tasarruf finansman şirketlerine yeni düzenleme
        Tasarruf finansman şirketlerine yeni düzenleme
        Altında hızlı yükseliş
        Altında hızlı yükseliş
        Komisyon aşaması başladı
        Komisyon aşaması başladı
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İş Bankası'nda görev değişimi
        İş Bankası'nda görev değişimi
        Menderes Belediye Başkanı için ihraç talebi
        Menderes Belediye Başkanı için ihraç talebi
        ABD'li araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yeni virüsler üretti
        ABD'li araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yeni virüsler üretti
        "İyi bir kaleci sizi ayakta tutar!"
        "İyi bir kaleci sizi ayakta tutar!"
        Normali yüzde 60-65 üzerinde
        Normali yüzde 60-65 üzerinde
        Bu nasıl kazançtır?
        Bu nasıl kazançtır?
        Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı!
        Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı!
        "Ceyhan'ı adeta bir Rotterdam yapabiliriz"
        "Ceyhan'ı adeta bir Rotterdam yapabiliriz"

        Benzer Haberler

        Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir'den 4 ilçeye ziyaret
        Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir'den 4 ilçeye ziyaret
        Kütahya'da köpeklere çarpmamak için manevra yapınca uçuruma devrilen tırın...
        Kütahya'da köpeklere çarpmamak için manevra yapınca uçuruma devrilen tırın...
        Kütahya Şehir Hastanesinde Dünya Emzirme Haftası farkındalığı
        Kütahya Şehir Hastanesinde Dünya Emzirme Haftası farkındalığı
        Kütahya OSB'den Başsavcı Kılıç ve MHP İl Başkanı Türker'e hayırlı olsun ziy...
        Kütahya OSB'den Başsavcı Kılıç ve MHP İl Başkanı Türker'e hayırlı olsun ziy...
        Kütahya Şehir Hastanesinde Dr. Ali Şen uzmanlık eğitimini tamamladı
        Kütahya Şehir Hastanesinde Dr. Ali Şen uzmanlık eğitimini tamamladı
        Kütahya'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" yaz okulu için 3. grup başvuruları baş...
        Kütahya'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" yaz okulu için 3. grup başvuruları baş...