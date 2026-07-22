LGS'de 500 tam puan alan Emir'in hedefi Baykar Fen Lisesi veya Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi

MUHARREM CİN - Kütahya'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan alan Emir Kağan Çakır, öğrenimini Baykar Fen Lisesi ya da Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinde sürdürmeyi hedefliyor.



Kütahya Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesinin ortaokul​​​​​​​ bölümünden mezun olan 14 yaşındaki Çakır, AA muhabirine, başarı sağlamasında ailesinin ve öğretmenlerinin büyük katkıları olduğunu söyledi.



Öncelikle bu puanı alabilmek için bol bol soru çözdüğünü belirten Çakır, "Teknolojiden oldukça uzaklaşmaya çalıştım. Akıllı telefonu bırakarak tuşlu telefona geçtim. Denemelerde yaptığım yanlışların üzerine gidip bunları hocalarıma danıştım. Yanlış yaptığım konuları sürekli analiz ettim." dedi.



Çakır, sistemli bir çalışma sonucunda başarıyı yakaladığını aktardı.



- "Hem akademik hem de milli ve manevi değerlerimi geliştirmek istiyorum"



Baykar Fen Lisesi ya da Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenimine devam etmeyi düşündüğünü dile getiren Çakır, şöyle konuştu:



"Baykar Fen Lisesi için sınava girdim. Orası olmazsa​​​​​​​ ikinci tercihim Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi olacak. Bu okulu tercih etmemin sebebi hem akademik hem de milli ve manevi değerlerimi geliştirmek istiyorum. Ortaokulda da aynı okulda okuduğum için imam hatip ruhu çok güzel. Üniversiteyi de bitirdikten sonra vatanıma milletime hayırlı bir birey olmak istiyorum."



Öğretmen olan anne Ayşe Çakır da oğluna her türlü imkanı sağlamaya çalıştıklarını, öğretmenlerinin de katkısıyla teknolojik aletlerden uzak durarak başarıyı sağladığını vurguladı.



Polis memuru baba İsmail Çakır ise matematik öğretmeni olan eşinin oğluyla daha çok ilgilendiğini, bir baba olarak da oğlunun başarısı için üzerine düşen görevi yerine getirdiğini belirtti.

