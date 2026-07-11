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        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu'na katılan sporcular Kütahya'ya ulaştı

        Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu'na katılan sporcular Kütahya'ya ulaştı

        İstanbul'un Arnavutköy Belediyesi tarafından 15 Temmuz şehitlerini anmak amacıyla düzenlenen "Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu" kapsamında İstanbul'dan yola çıkan bisikletçiler Kütahya'ya ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 11:24 Güncelleme:
        Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu'na katılan sporcular Kütahya'ya ulaştı

        İstanbul'un Arnavutköy Belediyesi tarafından 15 Temmuz şehitlerini anmak amacıyla düzenlenen "Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu" kapsamında İstanbul'dan yola çıkan bisikletçiler Kütahya'ya ulaştı.

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit düşenleri ve yaralananları anmak amacıyla bu yıl 10'uncusu yapılan bisiklet turu kapsamında Kütahya'ya ulaşan bisikletçiler için Valilik önünde tören düzenlendi.

        Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen bisiklet turunun anlamlı bir organizasyon olduğunu söyledi.

        Kütahya'nın kuruluşun ve kurtuluşun şehri olduğunu belirten Ovalı, sporcuları kentte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini vurgulayan Ovalı, "Kütahya için 15 Temmuz adına düzenlenen bu etkinlik son derece önemli ve kıymetlidir. İnanıyorum ki 15 Temmuz bu tür organizasyonlarla hafızalarımızda yaşamaya devam edecek. Cumhuriyet'imize, milletimize ve devletimize kastetmeye kalkışacak hainler de bir daha asla buna cesaret edemeyecektir." dedi.




        - "Her yıl aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz"

        Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mahmut Okur da 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından o gün yaşananları unutturmamak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla bisiklet turunu başlattıklarını hatırlattı.

        Etkinliğin bu yıl 10'uncusunu gerçekleştirdiklerini belirten Okur, "15 Temmuz'u hatırlatmak, unutturmamak ve benzer acıların bir daha yaşanmaması için sporun birleştirici gücünden faydalanıyoruz. Bu bilinçle her yıl aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından Ovalı, şehit kabrinden alınan toprağı Okur'a teslim ederek, bisikletçilere Niğde'nin Bor ilçesinde bulunan Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine kadar sürecek yolculuklarında başarı diledi.

        Okur da Ovalı'ya, şehit Ömer Halisdemir'in fotoğrafının yer aldığı plaketi takdim etti.

        Kütahya'dan ayrılan bisikletçiler, Afyonkarahisar, Konya ve Aksaray güzergahını takip ederek 15 Temmuz'da Niğde'de şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ulaşmayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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