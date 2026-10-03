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        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Soma'da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden Olcay, son yolculuğuna uğurlandı

        Soma'da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden Olcay, son yolculuğuna uğurlandı

        Manisa'nın Soma ilçesindeki maden işletmesinde meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçilerden İsa Olcay'ın cenazesi, Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 14:48 Güncelleme:
        Soma'da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden Olcay, son yolculuğuna uğurlandı

        Manisa'nın Soma ilçesindeki maden işletmesinde meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçilerden İsa Olcay'ın cenazesi, Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

        İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri sonrası Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gökler beldesindeki babaevine getirilen Olcay'ın (48) cenazesi, helallik alınmasının ardından Merkez Camisi'ne götürüldü.

        Evli ve 2 çocuk babası Olcay'ın cenazesi, Gediz Müftüsü Ömer Faruk Aslan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından belde mezarlığında defnedildi.

        Törene, Olcay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kütahya Vali Vekili Harun Kazez, Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Gökler Belediye Başkanı Kerim Şahin ve diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

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        - Olay

        Manisa'nın Soma ilçesinde bir madende dün öğle saatlerinde göçük meydana gelmiş, toprak altında kalan 7 işçiden 2'si kurtarılmış, 5 işçinin cesedine ulaşılmıştı.

        Göçüğe ilişkin başlatılan soruşturmada, ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.

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