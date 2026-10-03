Soma'da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden Olcay, son yolculuğuna uğurlandı

Göçüğe ilişkin başlatılan soruşturmada, ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Törene, Olcay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kütahya Vali Vekili Harun Kazez, Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Gökler Belediye Başkanı Kerim Şahin ve diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

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