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        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kütahya'da konuştu:

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kütahya'da konuştu:

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye, dünyada sözü dinlenen, saygınlık gören, sözüne itibar edilen, barışın kurucusu, mazlum insanların koruyucusu, ihtilaflarda mutlaka barış yolunda ve olması istenen konumda." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 01:53 Güncelleme:
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kütahya'da konuştu:

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye, dünyada sözü dinlenen, saygınlık gören, sözüne itibar edilen, barışın kurucusu, mazlum insanların koruyucusu, ihtilaflarda mutlaka barış yolunda ve olması istenen konumda." dedi.

        Bolat, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki AK Parti İlçe Başkanlığı'nda partililerle gerçekleştirilen buluşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya lideri olduğunu söyledi.

        "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda ülke ve halkı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 yıldır çalıştığını belirten Bolat, Türkiye'nin artık küresel bir güç olduğunu vurguladı.

        Bolat, "Türkiye, dünyada sözü dinlenen, itibarlı saygınlık gören, sözüne itibar edilen, barışın kurucusu, mazlum insanların koruyucusu, ihtilaflarda mutlaka barış yolunda ve olması istenen konumda. Bugün dünyadaki 4-5 büyük ülkeler ve liderleri arasında mutlaka yer alan Sayın Cumhurbaşkanımız ve onun çok sevdiği ülkesi Türkiye bir dünya ülkesi konumuna gelmiştir. Terörsüz Türkiye de emin adımlarla ilerliyor. Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin kıymetli lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin de 11 yıldan bu yana sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti kadrolarıyla yaptığı büyük ittifak Türkiye'nin bekası, esenliği için çok hayırlı olmuştur. Allah onlardan da razı olsun." diye konuştu.

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        - "Bizim ülkemiz huzur abidesi"

        Bolat, hep birlikte çalışarak ihracatı 400 milyar dolara kadar çıkardıklarını ifade etti.

        İstihdama 11 milyon 500 bin yeni istihdam kattıklarını ve toplam istihdamın 32 milyon 700 bin sınırına geldiğini belirten Bolat, şöyle devam etti:

        "Dikensiz gül bahçesinde başarılmadı bunlar. 2000'li yıllardaki darbe teşebbüsleri, hükümet devirme çabaları, muhtıralar, FETÖ darbe girişimleri, toplumsal olayları, kışkırtmaları hatırlayın. Dünyadaki 2008-2009 ekonomik ve finans krizi, 2020'de Kovid salgını ardından kuzey komşularımızın mini bir dünya savaşı ölçeğinde savaşa tutuşması yaşandı. Güneyimizdeki iç savaşlar, İsrail'in bölgedeki katliamları, İran'a karşı savaş başlatması, daha sonra İran'ın Körfez ülkelerine harekatları oldu. Görüyorsunuz, bizim ülkemiz huzur abidesi. Çalışıyoruz, fabrikalar açıyoruz, ihracatı artırmaya çalışıyoruz. Vatandaşımızın esenliği için, bekası için, hayat kalitesinin yükselmesi için uğraşıyoruz. Eğitimde, sağlıkta, çevrede, kültürde, sporda, tarımda, sanayide, hizmetlerde yapılanlar AK Parti öncesi yapılanların 5 katı, 6 katı son 24 yılda. Onun için bunlar güçlü liderlik, sayın Cumhurbaşkanımızın büyük liderliği, çalışkan kadroları ve sevgili vatandaşlarımızın duaları ve destekleriyle başarıldı."

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        - AK Parti'ye geçen belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerine rozet takıldı

        Bakan Bolat, AK Parti'ye geçen Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin ile Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal'ı tebrik ederek AK Parti'ye katılan belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin de rozetlerini taktı.

        Programa, AK Parti Kütahya milletvekilleri Mehmet Demir ve İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Himmet Özer ve çok sayıda partili katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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