AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş Malatya'da festivale katıldı

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, Türkiye'nin 81 ilinde gençlik festivalleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

İbiş, Malatya'daki 100. Yıl Parkı'nda düzenlenen "Bir Gençlik Festivali"nde yaptığı konuşmada, kentin enerji ve heyecan dolu gençleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Türkiye'nin 81 ilinde gençlik festivalleri gerçekleştirdiklerini ifade eden İbiş, şöyle konuştu:

"Bugün de Malatya'nın heyecanına eşlik ediyoruz. Malatya, gençlerimizin şanslı olduğu büyükşehirlerimizin başını çekiyor. Bugün tüm siyasi görüşlerden bağımsız, belki aramızda farklı siyasi görüşlerden genç arkadaşlarımız var. Bizler Malatya'nın heyecanıyla buradayız. Yarınlarını seven güçlü Malatya'yı inşa edecek gençler olarak buradayız. Aydınlık Türkiye için buradayız. Hep beraber el ele kol kola Türkiye'nin yarınlarına yürüyoruz."

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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan ve AK Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Kağan Mercan da selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından sanatçılar Sinan Akçıl ve Eypio konser verdi.