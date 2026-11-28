Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt ile birlikte Esenbey Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Mahalledeki iş yerlerini tek tek gezen başkanlar, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek talep ve beklentilerini dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette mahalle sakinleriyle hasbihal edildi.

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerini misafirperverlikle karşılayan tüm esnaf ve hemşerilerine teşekkür etti.