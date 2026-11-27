Goller: Koray Uzun (dk. 17), Enes Nalbantoğlu (dk. 32 ve 90) Tayyip Kanarya (dk. 90) (Malatya Yeşilyurt Spor) Ali Gündoğdu (dk. 11 ve 61), Hüseyin Emir İkiz (dk. 89) (Ağrı 1970 Spor Kulübü)

TFF 3. Lig 3.Grup 14. haftasında Malatya Yeşilyurt Spor, konuk ettiği Ağrı 1970 Spor Kulübü'nü 43 mağlup etti.

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