TFF 3. Lig: Malatya Yeşilyurt Spor: 4 - Ağrı 1970 Spor Kulübü:3
TFF 3. Lig 3.Grup 14. haftasında Malatya Yeşilyurt Spor, konuk ettiği Ağrı 1970 Spor Kulübü'nü 43 mağlup etti.
TFF 3. Lig 3.Grup 14. haftasında Malatya Yeşilyurt Spor, konuk ettiği Ağrı 1970 Spor Kulübü'nü 43 mağlup etti.
Stat: Malatya
Hakemler: Aykut Sergin, İsmail Ertunç, Soner Acar
Malatya Yeşilyurt Spor: Halil Bağcı, Fadıl Kocaoğlu, Enes Nalbantoğlu, Muhammed Enes Yılmaz (Ümitcan Ekşi dk. 46), Eren Şimşek(Berkay Kumlu dk. 46), Mustafa Alşimşek, Koray Uzun, Yılmaz Basravi (Kadir Can Gündoğdu dk. 66), Cemal Kaya (Ümitcan Ekşi dk. 46), Oktay Gürdal, Aykut Sarıdoğan (Tayyip Kanarya dk. 73)
Ağrı 1970 Spor Kulübü: Can Türk, Emre Yaşar, Ramazan Karakurt, Yusuf Akdeniz, Emirhan Alperen Yılmaz (Ahmet Kağan Gürbüz dk. 86), Ali Gündoğdu (Musa Eren dk. 86), Mehmet Berkant Yaylan, Serkan Gürses, Ertuğrul Usta, Gökay Eser (Halitcan Hicin dk. 77), Hüseyin Emir İkiz
Goller: Koray Uzun (dk. 17), Enes Nalbantoğlu (dk. 32 ve 90) Tayyip Kanarya (dk. 90) (Malatya Yeşilyurt Spor) Ali Gündoğdu (dk. 11 ve 61), Hüseyin Emir İkiz (dk. 89) (Ağrı 1970 Spor Kulübü)
Sarı kartlar: Yılmaz Basravi, Enes Nalbantoğlu (Malatya Yeşilyurt Spor), Emre Yaşar (Ağrı 1970 Spor Kulübü)
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