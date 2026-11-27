İnönü Üniversitesi ekibi, mevcut binaların yeşil binalara dönüştürülmesini hedefleyen GreenRetrofitAI projesiyle BAÜN TTO III. Uluslararası İnovatif Fikirler Proje Pazarı yarışmasında 102 proje arasından birincilik elde etti.

Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (BAÜN TTO) tarafından "Sürdürülebilir Gelecek İçin İkiz Dönüşüm" temasıyla düzenlenen III. Uluslararası İnovatif Fikirler Proje Pazarı, Balıkesir Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. 30 farklı üniversitenin katıldığı yarışmada İnönü Üniversitesi, "GreenRetrofitAI: Mevcut Binaların Yeşil Binaya Dönüşümünde Dijital İkiz, Drone ve Yapay Zekâ Destekli Optimizasyon Modeli" projesiyle birincilik ödülüne layık görüldü. Takımın danışmanlığını Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Müslüm Murat Maraş ve Arş. Gör. Taha Burak Özdemir üstlendi. Mustafa Özdemir'in kaptanlığını yaptığı ekipte Mühendislik Fakültesi öğrencileri Hivda Gözel, Utku Bera Özkan ve Efekan Adalı yer aldı.

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Yerli yazılımla binaların enerji potansiyeli analiz ediliyor

Tamamen yerli yazılımla geliştirilen GreenRetrofitAI, drone ile veri toplama, dijital ikiz oluşturma ve yapay zekâ destekli optimizasyon teknolojilerini birleştiriyor. Yazılım, drone görüntülerinden elde edilen üç boyutlu bina modellerini NASA ve meteoroloji kaynaklarından alınan verilerle birleştirerek binaların enerji potansiyelini dijital ortamda analiz ediyor.

Bu kapsamda çatı ve cephe geometrileri incelenerek güneş paneli yerleşimine uygun yüzeyler belirleniyor. Yapay zekâ destekli model, farklı panel yerleşim alternatiflerini binaya özgü şartlar ve güneş enerjisi potansiyeli doğrultusunda karşılaştırmaya imkân tanıyor.

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GreenRetrofitAI, dijital ikiz üzerinden elde edilen bina geometrisi ve ölçü bilgilerini statik analizler, deprem performansı incelemeleri ve yapısal güvenlik değerlendirmelerinde kullanılmak üzere sunuyor. Güneş paneli yerleşimlerinin taşıyıcı sisteme oluşturabileceği ilave yüklerin mühendislik analizlerinde değerlendirilmesini de destekleyen sistem, enerji verimliliği hedeflerini yapı güvenliğiyle birlikte ele alıyor.