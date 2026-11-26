Ödül törenine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Osman Hulusi Ateş Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Hamit Demir, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı Genel Müdürü Abdullah Süren, Osman Hulusi Ateş İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Levent Durukan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Genç nesillerin kültürel ve manevi değerlerle buluşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmada, 7. sınıf öğrencisi Nur Efşan Er birinci, 8. sınıf öğrencisi Mustafa İnci ikinci, 5. sınıf öğrencisi Elif Sude Akbaş ise üçüncü oldu.

Osman Hulusi Ateş İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi'nin sevgi, saygı ve hoşgörü gibi değerleri konu alan "Nasihat" şiirini ezbere okudu.

Malatya'nın Darende ilçesinde, Osman Hulusi Ateş Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen "Nasihat Şiiri Ezbere Okuma Yarışması"nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

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