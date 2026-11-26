Malatya Büyükşehir Belediyesince yürütülen Beydağı Ağaçlandırma Projesi kapsamında 12 bin 444 meşe palamudu tohumu ve fidan toprakla buluşturuldu.

Beydağı Karagöz mevkisinde düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 2010 yılında başlatılan ağaçlandırma çalışmalarını "Kaldığımız yerden devam" sloganıyla sürdürdüklerini söyledi.

Amaçlarının Beydağı'nı yeşil bir görünüme kavuşturmak olduğunu belirten Er, ağaçlandırma çalışmalarına öğrencilerin ve öğretmenlerin de katılmasının önem taşıdığını ifade etti.

Bugüne kadar bölgede 1 milyonun üzerinde fidan ve tohumun toprakla buluşturulduğunu aktaran Er, şunları kaydetti:

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"Bizim için önemli olan diktiğimiz fidanların sayısı değil, bu fidanların yaşaması ve onları canlı tutmamızdır. Geçen yıl diktiğimiz fidanların yüzde 95'i tutmuş durumda. Bu da burada ne kadar doğru bir çalışma yaptığımızın göstergesi."

Konuşmaların ardından Er, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, diğer protokol üyeleri, öğrenciler ve öğretmenlerle fidan dikti.

Etkinlik kapsamında Beydağı'na 10 bin meşe palamudu tohumu, 2 bin ardıç ve 444 alıç olmak üzere toplam 12 bin 444 tohum ve fidan dikildi.