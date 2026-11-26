Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, ilçede yapımı devam eden cami, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve araç yıkama alanında incelemelerde bulundu.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Kozluca Mahallesi Kör Hüseyinler Mezrası'nda yapımına başlanan cami inşaatını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hemşehrilerin katkıları ve belediyenin destekleriyle yapımı sürdürülen caminin kısa süre içerisinde tamamlanarak ibadete açılması hedefleniyor.

Cami inşaatının hayata geçirilmesinde katkı sunan vatandaşlara teşekkür eden Ulutaş, caminin hayırlısıyla tamamlanarak cemaatle buluşmasını temenni etti. Başkan Ulutaş, ayrıca Akçadağ Cezaevi Müdürü ile birlikte yapımı devam eden 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile cezaevi işletmesi tarafından hayata geçirilecek, vatandaşların da kullanımına açık araç yıkama alanında incelemelerde bulundu.

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Belediye olarak çalışmalara gerekli desteği sağladıklarını belirten Ulutaş, kurumlar arası iş birliği ve dayanışmanın ilçeye yeni hizmetler kazandırılmasında önemli rol oynadığını ifade etti. Ulutaş, her iki hizmetin de Akçadağ'a hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.