Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Muğla Valiliğine atanan Malatya Valisi Seddar Yavuz'a, kentte uzun yıllardır ayakkabı tamirciliği yapan Mehmet Ceyhan'dan duygulandıran bir veda geldi. Ceyhan, makamında ziyaret ettiği Vali Yavuz'a teşekkür ederek sarılıp helalleşti.

Malatya'da uzun yıllardır ayakkabı tamirciliği yapan Mehmet Ceyhan, görev yeri değişen Vali Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti. Ziyarette Vali Yavuz'a Malatya'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Ceyhan, duygusal anlar yaşadı. Vali Yavuz'un elini öpen Ceyhan, konuşmasının ardından valiye sarılarak helalleşti.

Ziyarette konuşan Mehmet Ceyhan, Vali Yavuz'un görev süresi boyunca Malatya için büyük emek verdiğini belirterek, "Malatya'mızın kıymetli Valisi Seddar Yavuz'a sonsuz teşekkür ederiz. Allah kendisinden bin sefer razı olsun. 860 gündür Malatya'mıza gecesini gündüzünü katan kıymetli Valimize emekleri için çok teşekkür ederiz. Sabah 06.3007.00'den gece 23.0000.00'e kadar çalışan bir valimiz oldu. Malatya'mızda çok emeği var. Gecesini gündüzünü Malatya'mıza feda etti. Malatya'mızı ayağa kaldırdı. Allah kendisinden razı olsun, Rabbim tırnağını taşa değdirmesin" dedi

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Vali Yavuz'un Muğla'ya atanmasından dolayı üzüntü duyduğunu ifade eden Ceyhan, "Biz üzülüyoruz ama eminim Muğla halkı çok şanslı. Böyle kıymetli bir valinin Muğla'ya gitmesi onlar için büyük bir şans. Ben bir ayakkabı tamircisiyim, devlet memuru değilim. Makamla mülkle işim yok. Ancak siz gerçekten görev adamısınız. Biz sizi Allah için seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Ceyhan, "Valim size sarılmak istiyorum. Rabbim tırnağınızı taşa değdirmesin, yolunuzu açık etsin" sözleriyle duygularını belirtti.

Mehmet Ceyhan'ın sözlerinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Seddar Yavuz ise kendisine teşekkür ederek, "Allah razı olsun kardeşim, çok teşekkür ederim" diye konuştu