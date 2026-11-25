Malatya'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi. Malatya Park AVM'de gerçekleştirilen etkinliğe Genel Müdür Coşkun Güvenç de katıldı.

Malatya Valiliği himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları bir araya geldi. Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen programa vatandaşlar da ilgi gösterdi. Etkinlik; Malatya Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yanı sıra Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Kadın Danışma ve Eğitim Derneği (KADEDER) ile Kadın Destek Merkezi'nin iş birliğiyle gerçekleştirildi.

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Programda kadına yönelik şiddetin önlenmesi, toplumsal duyarlılığın artırılması ve mücadelede kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı. Genel Müdür Coşkun Güvenç'in de katıldığı etkinlikte, kadına yönelik şiddete karşı toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadele yürütmesi gerektiğine dikkat çekildi.