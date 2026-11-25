Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Malatya Barosunun yeni hizmet binasının temel atma törenine katıldı.

Sağkan, yeni adliye binasının yanındaki alanda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Binanın kentteki kurumların işbirliğiyle hayata geçirildiğini belirten Sağkan, adliye kompleksi içerisinde Türkiye Barolar Birliği ve Malatya Barosuna yer tahsis edilmesinin ardından projenin başlatıldığını aktardı.

Sağkan, şöyle konuştu:

"İlk defa bir adliye kompleksinin içerisinde kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü olan Türkiye Barolar Birliğine ve Malatya Baromuza bir yer tahsisi, bir irtifak hakkı tahsisi ile süreci başlattık. Bu bir örnek proje bu anlamda. Sayın Başsavcımızın çok değerli desteklerini aldık. Sayın Valimizin, Sayın Belediye Başkanımızın ruhsat ve iskan aşamalarında çok kıymetli desteklerini aldık. Yaklaşık 5 bin 200 metrekarelik, içerisinde konferans salonuyla, derslikleriyle, sosyal alanlarıyla, yurttaşlarımızın adalete erişimde ekonomik anlamda dezavantajlı yurttaşlarımızın başvuracakları adli yardım mekanizması ile birlikte tüm şehrin kullanabileceği bir yapıyı hep beraber hayata sokacağız."

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Programda, meslekte 40'ıncı ve 50'nci yıllarını dolduran avukatlara plaket verildi.

Daha sonra yeni hizmet binasının temeli temsili start butonuna basılarak atıldı.

Törene, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Malatya Baro Başkanı Gökhan Ulu, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve avukatlar katıldı.