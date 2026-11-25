Malatya'nın Darende ilçesi ile Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesini birbirine bağlayan Günpınar güzergahı, heyelan ve zemin çökmeleri nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Elbistan yönüne ulaşım Karaoğuz Mahallesi üzerinden sağlanıyor.

Darende ilçesinde uzun süredir devam eden zemin hareketliliği, Günpınar Mahallesi üst kesimlerinde ulaşım güvenliğini tehdit etmeye başladı. Bölgede meydana gelen heyelan ve yol çökmeleri üzerine yetkililer güzergahı araç trafiğine kapatarak alternatif ulaşım düzenlemesine gitti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Hakan Demir, heyelanlı bölgede jeolojik etüt ve inceleme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, güvenlik gerekçesiyle Günpınar Şelalesi üzerindeki yolun trafiğe kapatıldığını bildirdi. Demir, Darende ve Kayseri yönünden Elbistan'a gidecek sürücülerin Karaoğuz Mahallesi güzergahını kullanmaları gerektiğini ifade etti.

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Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt ise yaz aylarında meydana gelen göçükler ve zemindeki hareketlilik nedeniyle yolda ciddi kaymalar yaşandığını belirtti. Yapılan görüşmeler sonucunda Elbistan yönüne Karaoğuz Mahallesi üzerinden ulaşım sağlandığını aktaran Bozkurt, Palanga, Yeniköy, Gaziköy ve Yarımca mahallelerinden Darende merkeze ulaşımda ise Kurudere bağlantısı ve Günpınar yokuşunun kullanılmaya başlandığını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin alternatif güzergahlarda iyileştirme çalışması yürüttüğünü belirten Bozkurt, yolun gelecek yıl asfalt programına alınmasının planlandığını söyledi.