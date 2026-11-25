Battalgazi Belediyesi, ilçedeki park ve yeşil alanların geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, tamamlanma aşamasına gelen Turgut Özal Çocuk Parkı ve aşevinde çevre düzenlemesi yaparken, Aytaçpaşa Aile Sağlığı Merkezi çevresinde rulo çim uygulaması gerçekleştiriyor.

Battalgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarında park yapımı, çevre düzenlemesi ve yeşillendirme çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalarda belediyenin Eskimalatya’da bulunan fidanlığı ve rulo çim üretim merkezinde yetiştirilen bitkiler ile çimler kullanılıyor. Battalgazi Mahallesi’nde yapımında sona gelinen Turgut Özal Çocuk Parkı’nda çevre düzenlemesi yürüten ekipler, parkı kullanıma hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Hastane Caddesi’nde yapımı tamamlanma aşamasına gelen aşevinin çevresinde de peyzaj düzenlemeleri gerçekleştiriliyor. Fırat Mahallesi’ndeki Aytaçpaşa Aile Sağlığı Merkezi çevresinde ise rulo çim serimi yapılıyor. Uygulamayla sağlık merkezinin çevresindeki yeşil alanlar düzenleniyor.

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Park ve yeşil alan çalışmalarında ihtiyaç duyulan çim ve peyzaj bitkilerini kendi üretim alanlarından karşılayan Battalgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yetiştirdiği ürünleri ilçedeki çevre düzenlemelerinde değerlendiriyor.