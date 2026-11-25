AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Mehmet Emin Bitlis İlkokulu’nu ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenlerin gününü kutlayan Milletvekili Ölmeztoprak, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından eğitim faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesinde gösterdikleri fedakârlığa dikkat çekti.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Yeşilyurt Mehmet Emin Bitlis İlkokulu’nu ziyaret etti. Okulda öğretmenlerle görüşen Ölmeztoprak, eğitimcilerin bu özel gününü kutlayarak meslek hayatlarında ortaya koydukları emek ve özveri için teşekkür etti. Öğretmenlerle sohbet eden Ölmeztoprak, çocukların eğitiminde öğretmenlerin üstlendiği sorumluluğun yalnızca bilgi aktarımıyla sınırlı olmadığını belirtti. Öğretmenlerin çocukların karakterlerinin şekillenmesinde, yeteneklerinin keşfedilmesinde ve hayata hazırlanmasında önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

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Deprem sonrası eğitimde öğretmenlerin emeği

6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’mızda eğitim faaliyetlerinin devam etmesi için öğretmenlerin büyük bir gayret gösterdiğini vurgulayan Milletvekili Ölmeztoprak, eğitimcilerin bu süreçteki katkılarının Malatya’nın yeniden ayağa kalkma mücadelesinin önemli bir parçası olduğunu kaydetti. Öğretmenlerin emekleriyle yetişen her çocuğun Malatya’nın ve ülkenin geleceğine uzanan bir umut olduğunu ifade eden Ölmeztoprak, görevini sürdüren eğitimcilerin yanı sıra emekli öğretmenlerin de eğitim hayatına sundukları katkıların unutulmayacağını kaydetti.

"Bir milletin yarınları bugünün sınıflarında şekillenir"

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Milletvekili Ölmeztoprak, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında ise öğretmenlerin medeniyetin ve toplumsal değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasındaki rolüne dikkat çekti. Öğretmenleri "medeniyet yürüyüşümüzün gönül mimarları" olarak tanımlayan Ölmeztoprak, ilimle irfanı, bilgiyle hikmeti, akılla vicdanı buluşturan eğitimcilerin çocukların zihninde bilginin, gönlünde merhametin ve şahsiyetinde ahlakın izlerini bıraktığını belirtti. Türkiye Yüzyılı vizyonunun temelinde güçlü bir maarif anlayışının bulunduğunu kaydeden Ölmeztoprak, tarihini ve medeniyetini bilen, millî ve manevi değerleriyle yetişen, çağın bilgi ve birikimine sahip nesillerin geleceğin teminatı olduğunu ifade ederek, "Zira bir milletin yarınları, bugünün sınıflarında yeşeren umutlarla şekillenir" dedi.

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Milletvekili Ölmeztoprak, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal eden bütün öğretmenleri rahmet ve dualarla andı. Görevini sürdüren ve emekliye ayrılmış tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan Ölmeztoprak, eğitimcilerin gayretlerinin bereketlenmesi ve yetiştirdikleri nesillerin milletin ve insanlığın hayrına vesile olması temennisinde bulundu.