Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Yusuf Sefi ve beraberindeki heyet, Kuluncak ilçesini ziyaret etti.

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Yusuf Sefi, il başkan yardımcılarıyla birlikte Kuluncak'ta bir dizi ziyarette bulundu. Heyet, Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz ve MHP Kuluncak İlçe Başkanı Cahit Aslan ile bir araya geldi.

Ziyarette ilçede yürütülen belediye çalışmaları, devam eden hizmetler ve hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı buluşmada, ilçenin gelişimine yönelik çalışmalar ve teşkilatlar arasındaki birlik ve beraberliğin önemi üzerinde duruldu. Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yusuf Sefi ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Cengiz, ilçede sürdürülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında verimli istişarelerde bulunduklarını belirterek birlik ve beraberliğin daim olması temennisinde bulundu.

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MHP Kuluncak İlçe Başkanı Cahit Aslan da ziyaretten dolayı Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Yusuf Sefi ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Aslan, Kuluncak İlçe Başkanlığı olarak birlik ve beraberlik içerisinde, yorulmadan ülkücü harekete hizmet etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Ülkü Ocaklarının Türk gençliği açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirten Aslan, teşkilatın yarım asrı aşan geçmişine dikkat çekerek ülküdaşlık hukukunun, dayanışmanın ve birlik ruhunun korunması gerektiğini kaydetti. Aslan, açıklamasını birlik ve beraberliğin daim olması temennisiyle tamamladı.