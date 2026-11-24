Doğanşehir Şehit Serdal Toprak Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda devam eden program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Çoban ve öğretmenler daha sonra Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur'u makamında ziyaret etti.

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