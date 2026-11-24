Malatya'nın Darende ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Kaymakam Ömer Sirkeci ve ilçe protokolünün katıldığı program, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Programda öğretmenlerin geleceğin nesillerini yetiştirmedeki emek ve fedakarlıklarına dikkat çekildi. Belediye Başkanı Alican Bozkurt, öğretmenlerin toplumun geleceğinin şekillenmesinde önemli bir görev üstlendiğini belirterek, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden ve görevleri başında şehit düşen öğretmenleri rahmet ve minnetle andı. Bozkurt, ilçede görev yapan tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak sağlık, mutluluk ve başarı diledi.