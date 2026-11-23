Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajla öğretmenlerin gününü kutladı.

Başkan Erhan Cengiz, yayımladığı mesajda öğretmenlerin geleceğin teminatı olan çocukları bilgi, sevgi ve emekle yetiştirerek ülkenin yarınlarına ışık tuttuğunu belirtti. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenleri rahmet ve minnetle andığını ifade eden Cengiz, görevini özveriyle sürdüren öğretmenlere sağlık, mutluluk ve başarı dileklerini iletti. Cengiz mesajını, "İyi ki varsınız, iyi ki geleceğimizi aydınlatıyorsunuz" ifadeleri ile tamamladı.