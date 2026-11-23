Yeşilyurt Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Bilardo Federasyonu ve Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen 5. Geleneksel 3 Bant Bilardo Turnuvası, final müsabakalarının ardından sona erdi. 66 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği turnuvada şampiyonluğa Murat Bayram ulaştı. Dereceye giren sporculara toplam 40 bin TL para ödülü verildi.

Yeşilyurt Belediyesi'nin spora ve sporculara yönelik destekleri kapsamında düzenlenen 5. Geleneksel 3 Bant Bilardo Turnuvası, birbirinden çekişmeli karşılaşmalara ve heyecan dolu anlara sahne oldu. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilardo Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona 66 sporcu katılım sağladı. Turnuva boyunca sporcular, şampiyonluk için yeteneklerini sergilerken bilardo severlere de keyifli ve heyecanlı müsabakalar izleme fırsatı sundu.

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Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmaların ardından Murat Bayram turnuvayı birinci olarak tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı. Erkan Aktı ikinci, Ömer Faruk Serçe üçüncü, Erkan Elbir ise dördüncü sırada yer aldı. Turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan ile Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından takdim edildi. Başarılı sporculara Yeşilyurt Belediyesi tarafından toplam 40 bin TL para ödülü dağıtıldı.

Bilardo sporunun tanıtılması ve daha geniş kitlelere ulaştırılması, sporcular arasındaki dostluk, kardeşlik ve dayanışma bağlarının güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen turnuva, ödül töreninin ardından sona erdi.