Projenin mahalle kültürünü ve sosyal dayanışmayı güçlendireceğini belirten Belediye Başkanı Alican Bozkurt, ilçenin ihtiyaçlarına yönelik yatırımları hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, yapımına kısa süre içerisinde başlanması planlanan sosyal tesisin alanında teknik ekip ve mahalle muhtarıyla birlikte incelemelerde bulundu.Mahalle sakinlerinin sosyal, kültürel ve toplumsal etkinliklerini gerçekleştirebileceği tesisin, özel günlerde ve ortak buluşmalarda da hizmet vermesi hedefleniyor.

Malatya'nın Darende ilçesinde Karaoğuz Mahallesi'ne çok amaçlı sosyal tesis kazandırılması için çalışma başlatılıyor.

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