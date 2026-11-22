Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Malatya'nın Darende ilçesinde hasar gören Osmanlı yadigarı camilerin onarımı tamamlandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan Sırakoz Camisi, Hacıderviş Camisi ve Heyiketeği Hacı Mehmet Camisi'nde yürütülen restorasyon ve güçlendirme çalışmaları sona erdi.

Depremlerde duvarları, çatıları ve taşıyıcı sistemleri zarar gören camilerde, geleneksel yapı malzemeleri ve modern mühendislik teknikleri kullanılarak onarım ve güçlendirme çalışmaları yapıldı.

Çalışmalar kapsamında taş ve kerpiç duvarlar onarılırken, çatı ve ahşap aksamlar yenilendi. İç mekan düzenlemeleri yapılan camilerde, güçlendirme çalışması da gerçekleştirildi.

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Restorasyon çalışmalarını yürüten firma yetkilisi Furkan Bayram, yaptığı açıklamada, camilerde yapılan çalışmalar kapsamında kültürel ve manevi değerlerin korunması için çalıştıkları söyledi.

Camilerin gelecek nesillere aktarılması için dikkatli olduklarını anlatan Bayram, özenle çalışmaları tamamladıklarını ifade etti.