Darende'de odunluk yangını
Malatya'nın Darende ilçesinde bir odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Giriş: 22.11.2026 - 09:58 Güncelleme:
Malatya'nın Darende ilçesinde bir odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Ulupınar Mahallesi'nde T.C.'ye ait odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Darende Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ