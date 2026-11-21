İnönü Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ile İnönü Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (İNÜSEM) iş birliğinde farklı dil ve seviyelerde yabancı dil eğitim programları düzenlenecek. Aralık ayında başlaması planlanan kurslar, yüz yüze, hibrit ve çevrim içi eğitim seçenekleriyle katılımcılara sunulacak.

İnönü Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde yürütülecek eğitim programları, farklı ihtiyaç ve hedeflere yönelik geniş bir kurs yelpazesini kapsayacak. Eğitimlerin akademik ve eğitsel planlaması ile yürütülmesi Yüksekokul koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Başvuru, kayıt ve sertifikalandırma süreçleri ise İNÜSEM'in iş birliği ve desteğiyle yürütülecek.

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Programlara İnönü Üniversitesi'nin akademik ve idari personeli, öğrencileri, diğer üniversitelerin mensupları ve Malatya halkı katılabilecek. Farklı dillerde iletişim becerilerinin geliştirilmesini amaçlayan eğitimlerle katılımcıların akademik, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Farklı dillerde ve seviyelerde genel eğitimler

Eğitim programları kapsamında Almanca, Arapça, Farsça ve İngilizce dillerinde A1, A2, B1 ve B2 seviyelerinde; Japonca dilinde ise A1 ve A2 seviyelerinde genel yabancı dil kursları açılacak. Genel dil eğitimlerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarına hazırlık kursları da düzenlenecek. Bu kapsamda YDS ve YÖKDİL Almanca ve İngilizce, TOEFL iBT, IELTS, PTE Academic, TELC, TestDaF ve GoetheZertifikat sınavlarına yönelik hazırlık eğitimleri verilecek. Ayrıca akademik kelime ve gramer, okuma ve çeviri teknikleri alanlarında özel eğitimler sunulacak.

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Akademik ve mesleki İngilizce eğitimleri

Akademik ve mesleki gelişimi desteklemek amacıyla akademik İngilizce, akademik yazma, sunum ve konuşma, akademik araştırma ve yayın İngilizcesi ile uluslararası kongre İngilizcesi eğitimleri programda yer alacak. Erasmus ve uluslararası hareketlilik programlarına katılmak isteyenlere yönelik İngilizce eğitimlerinin yanı sıra tıp, hemşirelik ve sağlık İngilizcesi ile iş İngilizcesi kursları da açılacak.

Çeviri, dil becerileri ve teknoloji odaklı eğitimler

Program kapsamında İngilizceTürkçe ve Türkçeİngilizce çeviri teknikleri, akademik metin çevirisi, Almanca ve İngilizce hukuk metinleri çevirisi ile tıbbi metin çevirisi eğitimleri düzenlenecek. Etkili konuşma ve diksiyon kurslarıyla katılımcıların sözlü iletişim becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Dijital dönüşüm ve yeni nesil öğrenme yaklaşımları doğrultusunda yapay zekâ destekli yabancı dil öğrenimi, dijital araçlarla yabancı dil öğretimi ve yapay zekâ destekli akademik İngilizce yazımı eğitimleri de programda bulunacak. İngilizce konuşma ve telaffuz atölyesi, İngilizce konuşma kulübü ve akademik kelime geliştirme atölyeleriyle katılımcılara öğrendikleri dili uygulama imkânı sunulacak. Ayrıca çocuklara yabancı dil öğretimine yönelik özel amaçlı eğitim programları da açılacak.

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İnönü Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ile İNÜSEM iş birliğinde gerçekleştirilecek eğitim programlarının, üniversitenin sürekli eğitim faaliyetlerinin yanı sıra Malatya'da yabancı dil öğrenimine yönelik imkânların çeşitlendirilmesine katkı sunması bekleniyor.