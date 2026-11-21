Doğanşehir'in tescilli Dermason fasulyesi öğrencilere ve vatandaşlara ikram edildi
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde coğrafi işaretle tescillenen Dermason kuru fasulyesi, düzenlenen etkinlikte üniversite öğrencileri ve vatandaşlara ikram edildi.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde coğrafi işaretle tescillenen Dermason kuru fasulyesi, düzenlenen etkinlikte üniversite öğrencileri ve vatandaşlara ikram edildi.
Doğanşehir Kaymakamlığı himayesinde, Doğanşehir Belediyesinin katkılarıyla yürütülen "Yerelden Evrensele, Doğanşehir’in Lezzetleriyle Buluşuyoruz-Tescilli Lezzetler" programı kapsamında, Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Yeşilyurt Meslek Yüksekokulunda "Doğanşehir Dermason Kuru Fasulye ve Pilav Buluşması" etkinliği düzenlendi.
Etkinlikte katılımcılara coğrafi işaret tescilli Dermason kuru fasulyesi ve pilav ikram edildi.
Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, programda yaptığı konuşmada, yöresel ürünlerin ve kültürel değerlerin tanıtılmasının ilçeye önemli katkılar sunduğunu belirtti.
Doğanşehir Dermason Kuru Fasulyesi'nin bilinirliğini artırmayı hedeflediklerini ifade eden Sungur, coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alınan yöresel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çekti.
Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram da ilçenin köklü mutfak kültürünün tanıtılması ve yerel değerlerin korunması amacıyla düzenlenen etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.
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