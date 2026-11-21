Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram da ilçenin köklü mutfak kültürünün tanıtılması ve yerel değerlerin korunması amacıyla düzenlenen etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, programda yaptığı konuşmada, yöresel ürünlerin ve kültürel değerlerin tanıtılmasının ilçeye önemli katkılar sunduğunu belirtti.

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