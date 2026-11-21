MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde motosikletli 2 kişinin tabancayla ateş açtığı Batuhan K., yaralandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Aşağıbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Batuhan K., bölgedeki bir parkta sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği Batuhan K. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Batuhan K., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan 2 şüphelinin kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

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Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.