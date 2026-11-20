KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya’da 21 kişinin hayatını kaybettiği Kırçuval Oteli’nin yıkılmasına ilişkin davada tutuksuz yargılanan 11 sanıktan 8'i 8 yıl 4 ay ile 14 yıl 2 ay ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Dabakhane Mahallesi'ndeki 7 katlı Kırçuval Otel, 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkıldı. Enkazda 6 voleybolcu ve 4 ampute sporcunun da bulunduğu 21 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Otelin yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında sahibi Zafer Kırçuval tutuklandı, yapılan itiraz üzerine 3 ay sonra tahliye edildi. Savcılık soruşturmasının ardından eski Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı ve otel sahibi Zafer K.'nin de aralarında olduğu 11 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

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İddianamede, otelin 2012 yılına kadar işletmeciliğini yapan Aziz Murat P. ve Fırat P., işletmeyi daha sonra devralan Saffet Kırçuval, deprem döneminde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı olan Zafer Kırçuval, teknik uygulama sorumluları ve fenni mesuller Serpil Yoloğlu ile Fatma Altaş, yapı ruhsatlarını onaylayan dönemin İmar İşleri Müdürü Mustafa Bingöl, mimari tadilat projesini onaylayan kamu görevlisi Alper Yiğit, statik tadilat projesini onaylayan kamu görevlisi Mustafa Hakan Büker, statik tadilat projesi müellifi Hayriye Doğan ve İsmail Y.'nin 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası ile yargılanması talep edildi. İddianame, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

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Bugün davanın karar duruşması görüldü.

Duruşmada, taraf avukatları ile birlikte tutuksuz sanıklar; Aziz Murat Palancı, Fırat Palancı, Saffet Kırçuval, Zafer Kırçuval, Fatma Altaş ile depremde enkazda oğlunu kaybeden Zeliha Ağırbaş hazır bulundu. Zeliha Ağırbaş, mahkeme salonunda sanıkların en ağır cezayı almasını ve adaletin yerini bulmasını istediğini ifade etti. Taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklara da söz verip dinledikten sonra duruşmaya karar için 20 dakikalık ara verdi.

8 SANIĞA CEZA, 3 SANIĞA BERAAT

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, 2012 yılına kadar otelin işletmeciliğini yapan Aziz Murat P. ve Fırat P. ile birlikte İsmail Y.'ye beraat verdi. Mahkeme heyeti; Saffet Kırçuval ve Zafer Kırçuval'a 8 yıl 4’er ay, Fatma Altaş'a 12 yıl 2 ay 20 gün ve 6 yıl 3 ay meslekten men, Hayriye Doğan'a 14 yıl 2 ay ve 7 yıl 7 ay meslekten men, Serpil Yoloğlu'na 12 yıl 2 ay 20 gün ve 6 yıl 3 ay meslekten men, Mustafa Bingöl'e 11 yıl 1 ay 10 gün, Mustafa Hakan Büker'e 11 yıl 1 ay 10 gün ve Alper Yiğit'e 11 yıl 1 ay 10 gün ve 5 yıl 2 ay meslekten men cezasına hükmetti. Sanıkların adli kontrol şartı uygulanmasına karar verdi.

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'EVLADIMIN ACISIYLA YANIYORUM'

Mahkeme çıkışı açıklamalarda bulunan Zeliha Ağırbaş, "Bu karar duruşmasıydı ama maalesef adalet yine bizi yanıltmadı. Yine suçlular serbest biz masumlar suçlu olduk. Hapis yatmayacaklar. Neden ceza verdiler onu da anlayamadım. Utanmasalar, 'Çocuklarınız orada konaklamasaydı da ölmeseydi' diyeceklerdi mahkemede. Her gün evladımın acısı ile yanıyorum. Maalesef söyleyecek söz bulamıyorum. Çünkü Türkiye'de adalet yok. 3 yıldır adalet için mücadele ediyoruz ama adaleti bulamıyoruz" dedi.

Müşteki avukatlarından avukat Çağrı Sarıoğlu, taleplerinin sanıkların 'olası kast' yönünden cezalandırılmaları olduğunu belirterek, "Mahkeme heyeti bir kısım sanıklara 'Bilinçli taksir' ile ceza verdi. 29 Mart 2024 tarihinde iddianame yazıldı. Yani çok uzun bir yargılama sürecinden bahsediyoruz. Bugün itibarıyla davanın ilk mahkeme derecesinin son kararı açıklandı. Taleplerimizi tabii ki istinaf mahkemesine taşıyarak beraat verilen sanıklarla ilgili de yine itirazlarımızı yapacağız. Sanıklara hükümle birlikte tutuklama taleplerimiz vardı. Bunlar da reddedildi. Bunun için de ayrıca yine itirazda bulunacağız" dedi.