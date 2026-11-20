Afyonkarahisar'da düzenlenen Gastro Afyon Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali kapsamında Guinness Dünya Rekoru'na giren gastronomi organizasyonunda Malatya'yı temsil eden iki şef, hazırladıkları yöresel yemeklerle başarıya katkı sundu.

Türkiye'nin 81 iline ait yöresel yemeklerin hazırlandığı, 274 metre uzunluğundaki mutfakta üç gün boyunca toplam 963 farklı yemeğin hazırlandığı organizasyon Guinness Dünya Rekorları'na girdi.

Organizasyonda Malatya'yı temsil eden Şef Halil Sarıal ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Hüseyin Deniz, Doğu Anadolu Bölgesi mutfağının tanıtımına katkı sundu.

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İki şef, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 14 ilin her birine ait 10 farklı yöresel yemek hazırlayarak toplam 140 lezzeti organizasyona kazandırdı. Hazırlanan yemeklerle bölgenin geleneksel mutfak kültürü, yöresel ürünleri ve pişirme teknikleri tanıtıldı.

Malatya Valiliği, Guinness Dünya Rekoru'na katkı sunan Malatyalı şefleri tebrik ederek kentin tanıtımına ve gastronomi kültürüne sundukları katkılardan dolayı teşekkür etti.