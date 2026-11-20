Yeşilyurt Belediyesi, "Kardeşliğimiz Kitap Olsun" projesi kapsamında Hakkâri’nin Şemdinli ilçesine bağlı Tekeli Köyü ilkokulu ve ortaokuluna bin 50 adet kitap göndererek öğrencilerin eğitim hayatına ve okul kütüphanesinin oluşturulmasına katkı sundu.

Yeşilyurt Belediyesi, Hakkâri’deki çocukların dünyasına bin 50 kitapla ışık tuttu. Hakkâri’nin Şemdinli ilçesi Tekeli Köyünde bulunan Tekeli İlkokulu ve Ortaokulu'nda kütüphane kurmak için çalışma başlatan okul yönetimi ve öğretmenlerin kitap talebi, Yeşilyurt Belediyesi tarafından karşılandı.

"Kitaplar kardeşliğin köprüsü oldu"

Okul idarecilerinin Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından harekete geçen Yeşilyurt Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü, "Kardeşliğimiz Kitap Olsun" projesi kapsamında toplam bin 50 adet kitabı temin ederek Tekeli İlkokulu ve Ortaokulu'na ulaştırdı.

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"Çocuklarımızın okuması için her türlü desteği veriyoruz"

Eğitime ve kitap okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına büyük önem verdiklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, çocukların kitaplarla buluşmasına katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Başkan Geçit, "Çocuklarımızın okuması, kendilerini geliştirmesi ve geleceğe daha donanımlı hazırlanması için her türlü desteği vermeye gayret ediyoruz. Bu desteği yalnızca kendi şehrimizle sınırlı tutmuyor, bizden talepte bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına da imkânlarımız ölçüsünde katkı sunuyoruz. Hakkâri’nin Şemdinli ilçesine bağlı Tekeli Köyü'ndeki Tekeli İlkokulu ve Ortaokulu öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz okullarına kütüphane kazandırmak için güzel bir çalışma başlatmış. Bizden de kitap desteği talep ettiler. Gerekli çalışmalarımızı başlatarak ‘Kardeşliğimiz Kitap Olsun’ projemiz kapsamında bin 50 adet kitabı hazırlayıp okulumuza gönderdik. Buradan Hakkâri’ye, Tekeli Köyü'müze ve kıymetli öğretmenlerimize selamlarımızı iletiyoruz. Evlatlarımıza başarılı, mutlu ve güzel bir eğitim hayatı diliyoruz" ifadelerini kullandı.