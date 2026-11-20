Battalgazi Belediyesi, yenileme çalışmalarını tamamladığı Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesisleri'ni 21 Kasım Cumartesi günü yeniden vatandaşların hizmetine sunuyor. Kullanım alanları genişletilen tesis, kafe ve restoran hizmetlerinin yanı sıra çeşitli toplantı ve organizasyonlara da ev sahipliği yapacak.

Battalgazi Belediyesi, Çınar Park Sosyal Tesisleri'nde yürüttüğü kapsamlı yenileme çalışmalarını tamamladı. Depremde yıpranan bölümleri onarılan, iç mekânları ve çevresi yeniden düzenlenen tesis, yenilenen yüzüyle hizmet vermeye kaldığı yerden devam edecek. Çalışmalar kapsamında tesisin alt ve üst katlarındaki kullanım alanları genişletildi. Her katında 300'ün üzerinde misafirin ağırlanabileceği alanlar oluşturulan Çınar Park, küçük ölçekli düğünler, konferanslar ve yemekli toplantılar için de uygun hâle getirildi. Böylece tesisin günlük hizmetlerinin yanı sıra toplu organizasyonlar için kullanım imkânları da artırıldı.

REKLAM

Yenileme çalışmaları yalnızca misafirlerin ağırlandığı alanlarla sınırlı tutulmadı. Tesisin mutfağı, mescidi ve lavaboları da yenilenirken çevre düzenlemesiyle ortak kullanım alanları elden geçirildi. Araçlarıyla gelen vatandaşlar için tesisin girişinde ve arka bölümünde otopark alanları oluşturuldu.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, yenileme sürecine ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, tesisin farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde düzenlendiğini belirtmişti. Taşkın, "Küçük ölçekli düğünler, konferanslar ve yemekli toplantılar için kullanılabilecek bir mekân hazırladık" ifadelerini kullanmış, mutfaktan otoparka kadar tesisin bütününde iyileştirme yapıldığını kaydetmişti.

REKLAM

Hazırlıkların tamamlandığı Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesisleri, 21 Kasım Cumartesi gününden itibaren yenilenen alanları ve artırılan kapasitesiyle misafirlerini ağırlamaya başlayacak.