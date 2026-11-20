Darende'den hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi
Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 62 yaşındaki kadın hasta, beyin rahatsızlığı nedeniyle hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.
Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 62 yaşındaki kadın hasta, beyin rahatsızlığı nedeniyle hava ambulansıyla Malatya’ya sevk edildi.
Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’nde bulunan 62 yaşındaki H.A. beyin rahatsızlığı nedeniyle ileri tetkik ve tedaviye ihtiyaç duyulması üzerine hava ambulansı talep edildi.
Bölgeye yönlendirilen hava ambulansıyla hastaneden alınan H.A., Malatya’ya nakledilerek tedavisinin devamı için sağlık ekiplerine teslim edildi.
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