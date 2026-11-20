Malatya’da Yeşilyurt Belediyesi’ne ait arsaların sahte belgelerle satıldığı iddiasıyla açılan davada 8 sanık hapis cezasına çarptırılırken, 5 sanık beraat etti. Belediyeye ait taşınmazların sahte encümen kararlarıyla devredildiği iddia edilen davada karar açıklandı.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 2023 yılı içerisinde belediyeye ait arsaların sahte belgeler düzenlenerek tapu müdürlüğü üzerinden üçüncü şahıslara devredildiği ve kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla 13 sanık yargılandı. Sanıklar hakkında kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ile resmi belgede sahtecilik suçlamaları yöneltildi. Mahkeme heyeti, sanıkların ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını aldıktan sonra duruşmaya ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan heyet, 8 sanık hakkında hapis cezasına hükmederken, 5 sanık hakkında beraat kararı verdi.

REKLAM

8 sanığa hapis cezası

Mahkeme heyeti, belediye çalışanı T.S.’ye 13 yıl 4 ay hapis ve adli para cezası verdi. M.A. ve H.Ş. 7 yıl 9’ar ay, M.Y.C. 4 yıl 3 ay, M.K. 4 yıl 2 ay, M.G. 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. M.O.A. ve T.A. hakkında verilen hapis cezalarının ise 7 yıl 19 ay olduğu belirtildi. Mahkeme heyeti, belediyenin ihalesine katılarak arsa satın alan H.B., A.B., R.D., A.A. ve Y.K. hakkında beraat kararı verdi.

Yurt dışına kaçarken yakalanmıştı

İddianamede, belediyede Emlak ve İstimlak bölümünde emlak şefi olarak görev yapan T.S.’nin, arsaların satışını yapılmış gibi göstermek amacıyla sahte encümen kararları düzenlediği belirtildi. T.S.’nin encümen üyelerinin isim ve imzalarını gerçek karar metinlerinden alarak hazırladığı belgeleri renkli fotokopi yöntemiyle çoğalttığı kaydedildi. Sahte kararlarla taşınmazların devri için Yeşilyurt Tapu Müdürlüğüne yazı gönderildiği, satış bedelleri belediyeye ödenmeden taşınmazların tescil işlemlerinin gerçekleştirildiğinin tespit edildiği ifade edildi. T.S.’nin yurt dışına kaçmak isterken Gürcistan sınırına yakın Hopa’da yakalandığı bilgisi de iddianamede yer aldı.

REKLAM

Belgeler orijinal izlenimi veriyordu

Arsa satışlarında kullanılan encümen kararları, Kayseri Bölge Kriminal Daire Başkanlığı tarafından incelemeye alındı. Uzmanlık raporlarında belgelerin güvenlikli evrak niteliği taşımadığı, ancak mühür, kaşe ve yetkili imzalar dahil matbu şekil ve ibarelerinin renkli kopya özellikleri gösterdiği belirtildi. İmzaların birbirinin aynısı olduğu ve tek bir kaynaktan çoğaltıldığı değerlendirilen belgelerin sahteliğinin, ilgili birimlerin kaynak kayıtlarından araştırılmadan anlaşılmasının güç olduğu kaydedildi. Belgelerin sahte olduğunun tespit edilmesi halinde kontrol görevlilerinin dikkatini çekebilecek özellikler taşıdığı yönündeki değerlendirmeye de iddianamede yer verildi.

REKLAM

18 arsanın değeri yaklaşık 7 milyon TL

İddianamede, usulsüz işlemlere konu edilen 18 arsanın Kasım 2023 dönemindeki muhammen bedelinin yaklaşık 7 milyon TL olduğu belirtildi.T.S.’nin ifadesinde Yeşilyurt Belediyesi Emlak ve İstimlak bölümünde emlak şefi olarak görev yaptığını, açığa alındığını ve çok sayıda kişiye borcu bulunduğunu söylediği aktarıldı. T.S., borçlarından kurtulmak amacıyla daha önce satış ihalesine çıkarılan ancak talipli olmadığı için iptal edilen arsalarla ilgili sahte encümen kararları düzenlediğini, belgeleri başka evraklardan renkli fotokopi yoluyla hazırladığını ifade etti.