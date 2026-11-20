Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 10'u sporcu olmak üzere 21 kişinin hayatını kaybettiği Kırçuval Oteli'ne ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, 8 sanığa hapis cezası verirken, 3 sanığın beraatine hükmetti.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ilk depremde Battalgazi ilçesi Turgut Temelli Caddesi üzerinde bulunan Kırçuval Oteli yıkılmış, otelde konaklayan Malatya Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı oyuncuları ile ampute sporcuların da aralarında bulunduğu 21 kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, sanıkların esas hakkındaki savunmalarını aldıktan sonra duruşmaya ara vererek kararını açıkladı.

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Sanıklara hapis ve meslekten men cezaları verildi

Mahkeme, H.D.'ye 14 yıl 2 ay hapis ve 7 yıl meslekten men cezası verirken, S.Y. ile F.A.'ya ayrı ayrı 12 yıl 2 ay 20 gün hapis ve 6 yıl 3 ay meslekten men cezası verdi. Otel işletmecileri Z.K. ve S.K. ise 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Otel binasının proje onaylarında imzası bulunan dönemin belediye personeli M.B., M.H.B. ve A.Y.'ye 11 yıl 1 ay 10'ar gün hapis cezası verildi. A.M.P., F.P. ve İ.Y. hakkında ise beraat kararı verildi. Mahkeme heyeti, sanıkların hükümle birlikte tutuklanması talebini reddederek haklarında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verdi.